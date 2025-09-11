Anfang dieser Woche signalisierte Solomon, dass es für die Fed keine Notwendigkeit gebe, die Zinsen rasch zu senken, und distanzierte sich damit vom Druck der Trump-Regierung auf die Zentralbank. «Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass der Leitzins ausserordentlich restriktiv ist, wenn man die Risikobereitschaft betrachtet», sagte Solomon auf einer Finanzdienstleistungskonferenz von Barclays. Die Begeisterung der Anleger an den Märkten sei derzeit am oberen Ende des Spektrums, sagte er.