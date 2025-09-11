«Es steht ausser Frage, dass wir einige Beschäftigungsdaten gesehen haben, die auf eine gewisse Abschwächung hindeuten», sagte der Vorstandsvorsitzende David Solomon von Goldman Sachs am Mittwoch in einem Interview mit CNBC. «Ich denke, man muss das sehr, sehr genau beobachten.»
Obwohl die Grosshandelsinflation in den USA im August unerwartet zurückgegangen ist, sieht Solomon Anzeichen für anhaltend hohe Preise. «Die Handelspolitik wird noch immer verhandelt und umgesetzt», sagte er. «Es besteht Unsicherheit darüber, wie sich das alles entwickeln wird, und ich habe keinen Zweifel daran, dass dies Auswirkungen auf das Wachstum hat.»
Jamie Dimon, Chief Executive Officer von JPMorgan, sagte am Dienstag, dass «die Wirtschaft schwächer wird», und die Revision der Arbeitsmarktdaten bestätige die bisherigen Einschätzungen der Bank. Die Zahl der Beschäftigten wird laut vorläufiger Benchmark-Revision der Regierung voraussichtlich um rekordverdächtige 911'000 oder 0,6 Prozent nach unten korrigiert werden. Daraus geht hervor, dass das durchschnittliche monatliche Beschäftigungswachstum etwa halb so hoch war wie zuvor angegeben.
Trump nutzte die revidierten Arbeitsmarktdaten, um erneut Druck auf die Zentralbank auszuüben, die Zinsen rasch zu senken. In einem Social-Media-Beitrag vom Dienstag wetterte er gegen die Führung der Federal Reserve. «Inkompetenz ist wichtiger als die Verteidigung theoretischer Unabhängigkeit», schrieb Trump in dem Beitrag. «Es ist wichtig, zu würdigen, wie gut die Unabhängigkeit der Zentralbank uns allen gedient hat», sagte Solomon.
Anfang dieser Woche signalisierte Solomon, dass es für die Fed keine Notwendigkeit gebe, die Zinsen rasch zu senken, und distanzierte sich damit vom Druck der Trump-Regierung auf die Zentralbank. «Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass der Leitzins ausserordentlich restriktiv ist, wenn man die Risikobereitschaft betrachtet», sagte Solomon auf einer Finanzdienstleistungskonferenz von Barclays. Die Begeisterung der Anleger an den Märkten sei derzeit am oberen Ende des Spektrums, sagte er.
(Bloomberg)