Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank sprach von einem soliden Wachstum. Für Schwung hätten neben dem privaten Konsum die ​anhaltend ​hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz gesorgt. «Das Wachstum ⁠für das erste Quartal ist eine Art ​von Blaupause für das Gesamtjahr ⁠2026.» Die Investitionen in KI würden vorerst erfreuliche Impulse liefern. Allerdings gebe es Zweifel, ‌ob die Ausgaben der Privathaushalte in den kommenden Quartalen robust blieben. «Die hohen Energiepreise werden auch den privaten Konsum dämpfen.» Für den designierten ‌neuen Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, werde damit keine Notwendigkeit ​bestehen, für rasche Zinssenkungen zu plädieren - «zumal die Teuerungsraten vorerst auf hohem Niveau bleiben werden».