Die Wirtschaft in den USA ist laut der Notenbank Federal Reserve (Fed) zuletzt zwar weiter gewachsen. Doch die US-Firmen schauten wegen der steigenden Inflation pessimistischer in die Zukunft, teilte die Fed in ihrem jüngst veröffentlichten Konjunkturbericht «Beige Book» mit. Die Unsicherheiten nähmen zu. Die Fed versucht mit einem straffen geldpolitischen Kurs den Preisauftrieb zu drücken. Angesichts der hartnäckigen Inflation rechnen die Finanzmärkte frühestens für September mit einer Zinssenkung. Die Zentralbank, deren nächster Zinsentscheid am 12. Juni ansteht, hält den geldpolitischen Schlüsselsatz aktuell in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent.