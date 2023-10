Die ADP-Umfrage hatte sich in der Vergangenheit nicht immer als besonders verlässlicher Vorlaufindikator für den US-Arbeitsmarktbericht erwiesen. Sie wurde daher im vorigen Jahr neu strukturiert. Am Freitag wird der offizielle Jobbericht veröffentlicht, in dem auch Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst erfasst sind. Volkswirte erwarten für September ein Stellenplus von 170'000 ausserhalb der Landwirtschaft. Im August waren es noch 187'000. Üblicherweise genügt ein Plus von 70'000 bis 100'000 Jobs pro Monat, um die wachsende US-Bevölkerung mit Jobs zu versorgen.