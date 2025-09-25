Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr deutlich stärker gewachsen als gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni aufs Jahr hochgerechnet um 3,8 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. In einer vorläufigen Schätzzahl war nur von 3,3 Prozent die Rede. Der Anstieg des BIP im zweiten Quartal war laut dem Ministerium vor allem auf einen Rückgang der Importe zurückzuführen sowie auf einen Anstieg der Verbraucherausgaben. Zugleich seien Investitionen und Exporte zurückgegangen.