Sowohl die Konsumausgaben als auch die Aufträge für langlebige Güter wuchsen im April überraschend stark. Die amerikanischen Verbraucher steigerten ihre Konsumausgaben um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit einem halb so grossen Plus gerechnet, nachdem es im März nur zu einem Mini-Zuwachs von 0,1 Prozent gereicht hatte. Der private Konsum ist ein Eckpfeiler der US-Wirtschaft, die auch dank der Kauflaune der Verbraucher im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,3 Prozent wuchs, während Deutschland in eine Rezession schlitterte.