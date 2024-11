Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 2,8 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch eine frühere Schätzung bestätigte. Im zweiten Vierteljahr hatte es sogar zu einem Plus von 3,0 Prozent gereicht. Getragen wurde das Wachstum in den Sommermonaten von den privaten Konsumausgaben, die sich um 3,5 Prozent erhöhten.