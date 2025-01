Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im vierten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 2,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit plus 2,6 Prozent gerechnet. Im Sommerquartal hatte es noch zu einem Anstieg von 3,1 Prozent gereicht. Getragen wurde die Konjunktur von Oktober bis Dezember von den privaten Konsumausgaben, die mit 4,2 Prozent stärker kletterten als im dritten Quartal.