US-Präsident Donald Trump hatte schon vor Bekanntgabe der Ergebnisse in den sozialen Medien geschrieben, dass der teilweise Regierungsstillstand mindestens zwei Prozentpunkte an Wachstum gekostet habe. Zudem forderte er die Fed einmal mehr zu Zinssenkungen auf. Laut Commerzbank-Ökonom Christoph ‌Balz wird er bei den Währungshütern mit dieser Forderung wohl auf Granit beissen: «Die Fed dürfte sich durch die unerwartet schwache Wachstumszahl im vierten Quartal wohl nicht zu rascherem Handeln drängen lassen.» Händler rechnen nicht vor Juni mit einem weiteren Lockerungsschritt.