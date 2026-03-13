Der lange Haushaltsstreit in den USA hat das Wirtschaftswachstum vor der Jahreswende stärker ‌gebremst ⁠als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Oktober bis ⁠Dezember auf das Jahr hochgerechnet nur um 0,7 Prozent zu, ‌wie das Handelsministerium am Freitag in Washington ‌mitteilte. Eine frühere ​Schätzung im Februar hatte noch ein Plus von 1,4 Prozent ergeben. Im vorangegangenen dritten Quartal hatte es noch zu einem Wachstum von 4,4 Prozent gereicht.