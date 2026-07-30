Die US-Konjunktur ‌hat sich der US-Notenbank zufolge in jüngster Zeit weiter gut gehalten und sogar leicht belebt. ​Zudem sei die Beschäftigung gestiegen und ​die Inflation habe sich möglicherweise ​abgeschwächt, hiess es in dem Mitte des ‌Monats erschienenen Konjunkturbericht «Beige Book» der Federal Reserve. Die befragten Unternehmen rechneten in den kommenden Monaten mehrheitlich ​mit ​einem weiteren Wirtschaftswachstum. ⁠Allerdings gebe es eine grössere ​Unsicherheit mit Blick ⁠auf die Treibstoffkosten. Im Zuge des Ende ‌Februar ausgebrochenen Iran-Krieges haben sich die Energiekosten für Firmen und Verbraucher stark erhöht.