Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 1,5 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit 2,1 Prozent Wachstum gerechnet. Zu Jahresbeginn war beim BIP noch ein Zuwachs von 2,1 Prozent herausgesprungen.
Die US-Konjunktur hat sich der US-Notenbank zufolge in jüngster Zeit weiter gut gehalten und sogar leicht belebt. Zudem sei die Beschäftigung gestiegen und die Inflation habe sich möglicherweise abgeschwächt, hiess es in dem Mitte des Monats erschienenen Konjunkturbericht «Beige Book» der Federal Reserve. Die befragten Unternehmen rechneten in den kommenden Monaten mehrheitlich mit einem weiteren Wirtschaftswachstum. Allerdings gebe es eine grössere Unsicherheit mit Blick auf die Treibstoffkosten. Im Zuge des Ende Februar ausgebrochenen Iran-Krieges haben sich die Energiekosten für Firmen und Verbraucher stark erhöht.
(Reuters)