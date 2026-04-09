Das US-Wirtschaftswachstum hat sich vor der ‌Jahreswende ⁠spürbar verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt legte von ⁠Oktober bis Dezember auf das Jahr ‌hochgerechnet nur um ‌0,5 Prozent ​zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Eine frühere Schätzung hatte ein Plus von ‌0,7 Prozent ergeben. Im vorangegangenen dritten Quartal 2025 war noch ein ​Wachstum von 4,4 Prozent ​herausgesprungen.