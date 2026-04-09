Das US-Wirtschaftswachstum hat sich vor der ‌Jahreswende ⁠spürbar verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt legte von ⁠Oktober bis Dezember auf das Jahr ‌hochgerechnet nur um ‌0,5 Prozent ​zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Eine frühere Schätzung hatte ein Plus von ‌0,7 Prozent ergeben. Im vorangegangenen dritten Quartal 2025 war noch ein ​Wachstum von 4,4 Prozent ​herausgesprungen.

Als Konjunkturbremse erwies ​sich, dass im Herbst wegen ‌des Haushaltsstreits die Regierungsgeschäfte für 43 Tage weitgehend ruhten. Die weltgrösste ​Volkswirtschaft ​wuchs 2025 ⁠insgesamt - leicht revidiert - um ​2,1 Prozent. 2024 ⁠hatte es noch zu ‌einem Plus von 2,8 Prozent gereicht.