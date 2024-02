Die straffe Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve dämpft die wirtschaftliche Aktivität tendenziell. Dennoch läuft der Konjunkturmotor rund: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Oktober bis Dezember aufs Jahr hochgerechnet um 3,3 Prozent, nach einem kräftigen Zuwachs von 4,9 Prozent im Sommer. Die Notenbank Fed strebt eine weiche Landung an - also eine inflationsdämpfende Abkühlung der Konjunktur ohne Verwerfungen. Nach Ansicht von US-Ökonomen droht der weltgrössten Volkswirtschaft in diesem Jahr wohl keine Rezession.