Laut S&P Global liefert die Einkaufsmanagerumfrage frühzeitig ein Konjunkturbild in der Privatwirtschaft, da sie die Entwicklung bei Umsätzen, Beschäftigung, Lagern und Preisen widerspiegelt. Die US-Wirtschaft ist laut der Notenbank Federal Reserve (Fed) zuletzt moderat gewachsen. Die wirtschaftliche Aktivität habe Ende November und im Dezember leicht zugenommen, teilte die Fed in ihrem jüngsten Konjunkturbericht «Beige Book» mit. Die Notenbank entscheidet am Mittwoch wieder über den Leitzins. Experten erwarten, dass sie nach drei Zinssenkungen in Folge nunmehr pausiert und die Lage nach der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump analysiert.