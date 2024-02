Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat zuletzt dennoch seine Wachstumsprognose für die US-Wirtschaft in diesem Jahr angehoben, und zwar von 1,5 auf 2,1 Prozent. 2025 soll es dann noch zu 1,7 Prozent reichen. Neuen Schub könnten die erwarteten Zinssenkungen durch die Notenbank Fed bringen. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass sie ihren Leitzins spätestens im Juni zu senken beginnt. Insgesamt werden drei Zinssenkungen in diesem Jahr erwartet. Dadurch werden Kredite billiger, was etwa Investitionen anschieben dürfte. Aktuell liegt der Leitzins bei 5,25 bis 5,50 Prozent.