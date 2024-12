Das Bruttoinlandsprodukt legte im dritten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 3,1 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Zwei vorherige Schätzungen hatten nur ein Plus von 2,8 Prozent ergeben. Im zweiten Vierteljahr hatte es zu einem ähnlich starken Wachstum von 3,0 Prozent gereicht. Getragen wurde die Konjunktur in den Sommermonaten von den privaten Konsumausgaben, die sich mit 3,7 Prozent noch etwas stärker erhöhten als zunächst ermittelt.