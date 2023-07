Fed setzt auf «weiche Landung»

Sinkende Energiepreise sorgten dafür, dass die Teuerungsrate im Juni auf 3,0 von 4,0 Prozent im Mai sank. Dies ist der niedrigste Wert seit mehr als zwei Jahren. Die Notenbank Fed strebt jedoch einen Wert von 2,0 Prozent an und sieht sich damit noch nicht am Ziel: Sie hob den Leitzins daher am Mittwoch um einen viertel Prozentpunkt an - auf die neue Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Dieser elfte Zinsschritt nach oben könnte nach Ansicht vieler Experten zugleich der letzte in der aktuellen Erhöhungsphase gewesen sein. Die Tür für eine weitere Anhebung bleibt aber offen.