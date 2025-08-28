Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 3,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Eine erste Schätzung hatte nur eine Jahresrate von 3,0 Prozent ergeben. Damit hat die grösste Volkswirtschaft der Welt stärker Fahrt aufgenommen als bisher gedacht, nachdem sie im ersten Quartal noch um 0,5 Prozent geschrumpft war. Volkswirte hatten im Schnitt für die Monate April bis Juni mit einem Wachstum von 3,1 Prozent gerechnet.