Die US-Notenbank Federal Reserve hat jüngst die Zinswende nach unten vollzogen und dürfte bald weitere Lockerungsschritte folgen lassen. Laut der Fed signalisieren aktuelle Indikatoren, dass die Wirtschaft weiter in einem «soliden Tempo» wächst. Die Währungshüter gehen in ihrem aktualisierten Ausblick davon aus, dass das BIP 2024 um 2,0 Prozent zulegt und dieses Wachstumstempo auch in den kommenden Jahren gehalten wird.