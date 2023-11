Trotz der straffen Geldpolitik ist der Konjunkturmotor in den USA im Sommer noch stärker auf Touren gekommen als gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September aufs Jahr hochgerechnet um 5,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte. In vorläufigen Zahlen war lediglich von 4,9 Prozent die Rede gewesen. Von Reuters befragte Experten hatten nunmehr mit einem Wert von 5,0 Prozent gerechnet, nach plus 2,1 Prozent im Frühjahr. Ökonomen erwarten allerdings, dass sich die Wirtschaft im vierten Quartal deutlich abkühlen wird.