Die Fed hat die Leitzinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht, um die Inflation einzudämmen und den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Zuletzt mehrten sich die Stimmen aus der Führungsebene der Notenbank, die nach der Zinspause vom September für ein weiterhin vorsichtiges Vorgehen plädieren. Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs erhoffen sich Investoren von einem Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell. Dieser äussert sich am Donnerstag in New York zum Wirtschaftsausblick.