Der durchschnittliche Zinssatz für die beliebte 30-jährige Festhypothek, die am häufigsten in den USA angebotene, fiel vergangene Woche bereits auf 6,58 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit Oktober 2024, wie Daten der Hypothekenbank Freddie Mac zeigen. Seit Januar ist dieser Zinssatz um fast einen halben Prozentpunkt gesunken. Dennoch liegen die Zinsen deutlich über dem Niveau der Jahre unmittelbar vor und während der Corona-Pandemie. Diese Entwicklung sowie die hohen Immobilienpreise haben die Nachfrage gedämpft.