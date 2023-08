Mit den Zinserhöhungen durch die Notenbank Federal Reserve (Fed) sind auch die Hypothekenkredite teurer geworden, was das Baugeschäft tendenziell dämpft. Die Fed hat die Leitzinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehievt, um die Inflation in den Griff zu bekommen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Sie will es von der Datenlage abhängig machen, ob sie im September nachlegt oder nicht.