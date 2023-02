Die Präsidentin der Fed von Cleveland, Loretta Mester, die in diesem Jahr kein Stimmrecht hat, sagte am Donnerstag, dass sie bei der letzten Sitzung "zwingende" Argumente für eine Anhebung um einen halben Punkt gesehen habe. Bei ihrer letzten Prognoserunde im Dezember rechneten die Fed-Politiker mit einem Spitzenzins von 5,1 Prozent in diesem Jahr, so ihre mittlere Prognose. Beobachter der Fed sagten, sie wären nicht überrascht, wenn die Zentralbank im nächsten Monat neue Prognosen veröffentlichen würde.