Die Fed hält den Leitzins bereits seit Juli 2023 in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Mit dieser Stellschraube wird nicht nur die Geldschöpfung der Banken gesteuert. Sinkt der Leitzins, so werden auch Hypotheken tendenziell günstiger für Häuslebauer, und Autokäufer kommen an billigere Verbraucherkredite. Überdies sind bessere Finanzierungsbedingungen für kleine Unternehmen drin. Die Frage ist allerdings, ob womöglich zwei kleine Zinsschritte im Umfang von insgesamt einem halben Prozentpunkt nach unten vor der Wahl am 5. November in den Augen der Verbraucher einen grossen Unterschied machen.