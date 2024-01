Ein Grossteil der von Reuters befragten Volkswirte geht davon aus, dass die Notenbank im zweiten Quartal das geldpolitische Ruder herumreissen wird - also im Mai oder Juni. Viele Umfrageteilnehmer erwarten dieses Manöver allerdings erst für die zweite Jahreshälfte. Die US-Zentralbank, die stabile Preise und Vollbeschäftigung fördern soll, will die zuletzt auf 3,4 Prozent gestiegene Inflationsrate nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts von zwei Prozent drücken. Sie tastete die Leitzinsen zuletzt auf drei Sitzungen in Serie nicht an, nachdem sie diese zuvor in teils aggressiven Schritten nach oben getrieben hatte.