«Die gemäss den wirtschaftlichen Notstandsbefugnissen (...) auferlegten Zölle werden ab dem 24. Februar 2026 um 00:00 Uhr (05:00 Uhr GMT) nicht mehr in Kraft sein und nicht mehr erhoben werden», hiess es in der Mitteilung, die unter anderem an Logistikunternehmen gerichtet war.