Trump hatte angekündigt, die Zölle schrittweise einzuführen und sie von einem niedrigen Niveau auf bis zu 250 Prozent zu steigern. Damit soll heimischen Herstellern Zeit gegeben werden, ihre Produktion in den USA auszubauen. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte den Abschluss einer entsprechenden Untersuchung ursprünglich für Mitte Juni in Aussicht gestellt, diesen Termin jedoch mehrfach verschoben.