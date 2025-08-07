Verlierer auf allen Seiten

Andersherum könne es aber auch laufen: nämlich, dass die Schweizer Produzenten von Anfang an mit den Preisen heruntergingen, damit der Endpreis einschliesslich Zöllen und Steuern in den Verkaufsregalen in den USA nicht derart in Höhe gehe. In diesem Falle würde die Zeche in der Schweiz bezahlt, bis hin zu der Situation, wo sich ein Export in die USA nicht mehr lohne. Verlieren würden so oder so beide Seiten.