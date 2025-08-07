Dort wurde der lange ersehnte Aufschwung in China aber von einem schwachen Software-Geschäft überschattet, das Siemens ausbauen will und deshalb mit zwei Zukäufen für 15 Milliarden Euro gestärkt hat. Es litt unter anderem an einem zeitweiligen Einfuhrverbot von Software zur Elektronik-Produktion (EDA) nach China. Von der leisen Hoffnung auf einen wenigstens stabilen Umsatz bei Digital Industries im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) hat sich Siemens verabschiedet. Realistisch sei ein Minus von drei bis sechs Prozent, sagte Finanzchef Thomas. Das Automatisierungs-Geschäft entwickle sich «seitwärts». Die Sparte komme langsamer aus der Talsohle als gedacht. Siemens ist gerade dabei, dort weltweit knapp 4000 Stellen abzubauen. Das drückte den Gewinn der Sparte um 43 Prozent.