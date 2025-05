Die Exporterwartungen der Unternehmen werden von den US-Zöllen belastet - sie sanken im April nach zuvor zwei Anstiegen in Folge. «Ausserdem schätzen die Unternehmen ihre Wettbewerbsposition ausserhalb der EU noch einmal schlechter ein als schon in den beiden vorangegangenen Quartalen», so das Wirtschaftsforschungsinstitut. Die Unternehmen der Autoindustrie bauen zudem weiter Stellen ab, jedoch merklich langsamer als in den Vormonaten: Die Beschäftigungserwartungen der Unternehmen haben sich im April auf minus 18,7 Punkte verbessert, nachdem sie im März noch ein Langzeittief von minus 47,0 Zählern markiert hatten.