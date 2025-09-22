Wirtschaftsminister Guy Parmelin sprach von einem «konstruktiven» Austausch, ohne jedoch konkrete Hinweise zu geben. «Wir haben vereinbart, die Diskussion rasch fortzusetzen und die Vorgehensweise zu wiederholen», sagte der Waadtländer in Bern nach einem Rundtischgespräch mit Vertretern der Pharmaindustrie, der Kantone und des Bundesrats.