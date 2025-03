Anlegerinnen und Anleger versuchen sich mit einer Diversifikation nach Europa und in den defensiv ausgerichteten SMI gegen Ertragsrisiken einer global gedämpften wirtschaftlichen Erholung abzusichern. Hierbei werden Engagements in rohstoffbezogenen Sektoren wie Metalle und Bergbau, Energie vermieden, die in den letzten zwei Jahren die europäischen Gewinnprognosen belasteten. Entsprechend verzeichneten britischen Aktien-ETFs Nettoabflüsse in Höhe von 820 Millionen Franken. Gelder flossen auch aus den nordischen Ländern, Frankreich und Spanien ab.