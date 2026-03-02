Das Hin und Her mit den US-Zöllen hat insbesondere die Exporte in die USA gebremst. Und auch im neu gestarteten Jahr 2026 sieht die Industrie viele Risiken. Insgesamt sanken die Umsätze in der Schweizer Tech-Industrie 2025 um 0,3 Prozent, wie der Branchenverband Swissmem am Montag mitteilte. Allerdings gab es im zweiten Semester eine Erholungstendenz. Sowohl im dritten (+3,0 Prozent) als auch im vierten (+1,1 Prozent) Quartal zogen die Umsätze an.