Die Zollrate für Güter, die aus der Schweiz in die USA exportiert werden, betrage 31 Prozent, kündigte US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend an. Berechnungen von Ökonomen der Analyseplattform «Global Trade Alert» zeigen nun: Die effektive Zollrate beträgt 18,3 Prozent und ist damit 12,7 Prozentpunkte tiefer, als das Weisse Haus angesagt hatte.