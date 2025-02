Handel und Autoteile: Fokus auf lokale Produktion in den USA

Der Grossteil des Umsatzes von Thyssenkrupp in den USA komme aus dem Handelsgeschäft und der Automobilzuliefersparte. «Grundsätzlich ist Thyssenkrupp in diesen Geschäften in den USA gut aufgestellt mit einem beträchtlichen Anteil an lokaler Fertigung für den lokalen Markt. Ein Grossteil der Produktion für US-Kunden findet innerhalb der USA statt.» Dieser Fokus auf lokale Produktion minimiere das Risiko in Bezug auf mögliche Zollrisiken und ähnliche regulatorische Änderungen.