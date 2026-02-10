Der operative Gewinn fiel um 61,4 Prozent auf 153,4 Milliarden Yen (rund 826 Millionen Euro), wie der zweitgrösste japanische Autobauer nach Toyota am Dienstag mitteilte. Damit verfehlte das Unternehmen die durchschnittliche Analystenprognose von 174,5 Milliarden Yen. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern noch einen operativen Gewinn von 397,3 Milliarden Yen erzielt. An seiner Prognose für das Gesamtjahr, das im März 2026 endet, hält Honda jedoch fest und rechnet weiterhin mit einem operativen Gewinn von 550 Milliarden Yen. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 verbuchte die Autosparte einen operativen Verlust.
(Reuters)