Der operative Gewinn fiel um 61,4 Prozent ​auf 153,4 Milliarden ‌Yen (rund 826 Millionen ‌Euro), wie der zweitgrösste japanische Autobauer nach Toyota am Dienstag mitteilte. Damit verfehlte das Unternehmen die durchschnittliche Analystenprognose ⁠von 174,5 Milliarden Yen. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern noch einen operativen Gewinn ​von 397,3 Milliarden Yen ‌erzielt. An seiner ‍Prognose für das Gesamtjahr, das im ​März 2026 endet, hält Honda jedoch fest und rechnet weiterhin mit einem ‌operativen Gewinn von 550 ⁠Milliarden Yen. In ‌den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 verbuchte die ‍Autosparte einen operativen Verlust.