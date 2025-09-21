Die Hoffnung lebt, dass Trump den Zollsatz für Schweizer Produkte schon bald senkt. Aber was ist, wenn der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika genau das nicht tun wird? «Wir verfolgen die Entwicklung natürlich sehr genau und prüfen bereits jetzt verschiedene Optionen, um die Auswirkungen für unsere Kunden in den USA wie auch für unser Unternehmen möglichst gering zu halten.»