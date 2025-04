Unternehmen wollen Lockerungen

Allerdings macht die Wirtschaft Druck. «Deutsche Unternehmen in China erwarten mehr Rückhalt von der Bundesregierung und eine ausgewogenere Beziehung, die China auch als Partner sieht», sagt Oliver Oehms, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in Nordchina, zu Reuters. «Denn die derzeitige Wahrnehmung Chinas in Deutschland stellt für die Unternehmen eine erhebliche Hürde dar», fügt er hinzu. Auch die «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» berichtet, dass mehrere Dutzend deutsche Unternehmen in einem Papier an den designierten Kanzler Friedrich Merz (CDU) forderten, China weniger als Gegner, sondern mehr als Partner anzusehen.