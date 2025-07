Die erhöhten Zölle auf Autoimporte in die USA haben den Gewinn von General Motors im zweiten Quartal einbrechen lassen. Das operative Ergebnis sei um 32 Prozent auf drei Milliarden Dollar gefallen, teilte der gemessen am Absatz grösste US-Autobauer am Dienstag mit. Allein die Zölle hätten das Ergebnis um 1,1 Milliarden Dollar geschmälert. GM importiert Fahrzeuge aus Südkorea, Kanada und Mexiko. Der Umsatz schrumpfte um knapp zwei Prozent auf rund 47 Milliarden Dollar. Für das dritte Quartal rechnet der Konzern mit einer Verschärfung der Zollbelastungen.