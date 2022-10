Inflationswelle rollt weiter

Doch die Inflationswelle rollt aktuell noch immer fast ungebremst über das Land: Die Teuerungsrate fiel im September nur minimal auf 8,2 von 8,3 Prozent im August, und gab damit immerhin zum dritten Mal in Folge nach. Die Preise sind aber laut Biden "immer noch zu hoch". Die Inflationsrate liegt mehr als vier Mal so hoch wie von der US-Notenbank Federal Reserve angestrebt. Sie hat daher die Zinsen kräftig angehoben - auf die Spanne von 3,00 bis 3,25 Prozent. Am 2. November - also kurz vor den Zwischenwahlen - dürfte ein weiterer Jumbo-Schritt von 0,75 Prozentpunkten folgen.