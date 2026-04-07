Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte ‌hatten nur ein Minus von ​1,0 Prozent auf dem Schirm. Bereits im Januar hatte es nach revidierten Daten einen Rückgang der Bestellungen gegeben - und zwar um 0,5 Prozent. Zunächst war von einer Stagnation ‌die Rede gewesen. Die frischen Daten machen auf die sich wieder eintrübende Situation der US-Industrie schon vor Beginn des Ende ​Februar ausgebrochenen Iran-Krieges aufmerksam, wie Ökonom Ralf Umlauf von ​der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) anmerkt. «Da es sich ​um Zahlen aus der Phase vor dem Krieg handelt, wird ‌der Einfluss auf die Zinserwartungen bezüglich der Fed und auf das Marktgeschehen wohl begrenzt sein», fügte er hinzu.