In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im November stärker gestiegen als erwartet. Die Bestellungen legten im Monatsvergleich um 5,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 4,0 Prozent erwartet. Die Aufträge waren im Vormonat noch um revidierte 2,1 (alt: 2,2) Prozent gefallen.