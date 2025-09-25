Die Bestellungen legten im Monatsvergleich um 2,9 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet. Die Aufträge waren im Vormonat noch um revidierte 2,7 Prozent (zunächst: 2,8) gesunken.
Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen ein Auftragsplus von 0,4 Prozent. Volkswirte hatten hier eine Stagnation erwartet.
Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs legten um 0,6 Prozent zu. Es war eine Stagnation erwartet worden.
(AWP)