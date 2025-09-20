«Die US-Importabhängigkeit von der EU hat seit 2010 stark zugenommen», heisst es in der Studie, die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorab vorlag. So sei der Einfuhrwert um fast 150 Prozent gestiegen. «Uns hat das Ergebnis selbst überrascht», sagte Co-Autor Jürgen Matthes, der beim IW den Bereich Internationale Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte leitet. «Offensichtlich ist die Abhängigkeit der USA von Lieferungen aus Europa höher als gedacht - und insgesamt sogar grösser als von Lieferungen aus China.»