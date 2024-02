Die USA haben bereits eine Reihe von Sanktionen im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 verhängt. «Welche Geschichte die russische Regierung der Welt auch immer erzählen will, es ist klar, dass Präsident Putin und seine Regierung für den Tod von Herrn Navalny verantwortlich sind», sagte Kirby. Die US-Botschaft in Moskau habe sich um weitere Informationen über Nawalnys Tod bemüht, «aber es ist schwierig, einen Punkt zu erreichen, an dem man sich darauf verlassen kann, was die Russen über seinen Tod sagen würden».