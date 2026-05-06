Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 109.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 120.000 Stellen erwartet. Im März war die Beschäftigtenzahl etwas weniger gestiegen als bisher bekannt. ADP revidierte den Zuwachs um 1.000 auf 61.000.
«Sowohl kleine als auch grosse Arbeitgeber stellen ein, doch im mittleren Segment ist eine gewisse Schwäche zu beobachten», kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. «Grosse Unternehmen verfügen über Ressourcen, die sie einsetzen können, und kleine Unternehmen sind am flexibelsten - beides wichtige Vorteile in einem komplexen Arbeitsmarktumfeld.»
(AWP)