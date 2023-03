Ein russischer Kampfjet war nach Angaben des US-Militärs im internationalen Luftraum mit einer amerikanischen Überwachungsdrohne kollidiert. Der Kampfjet habe den Propeller der unbemannten Drohne vom Typ MQ-9 Reaper berührt, die daraufhin in das Schwarze Meer gestürzt sei. Es ist der erste Vorfall dieser Art seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine. "Dies ist eine sehr heikle Phase in diesem Konflikt, da es sich um den ersten direkten Kontakt zwischen dem Westen und Russland handelt, von dem die Öffentlichkeit weiss", sagte Elisabeth Braw, die sich am American Enterprise Institute in Washington mit hybriden Bedrohungen und den Gefahren in Konflikt-Grauzonen befasst. Der Vorfall sei im Ukraine-Krieg bislang beispiellos. Das Pentagon machte keine Angaben zur Mission der Drohne oder ob diese mit Waffen bestückt war, sondern erklärte lediglich, dass sie nachrichtendienstliche Überwachungs- und Aufklärungsaufgaben wahrnahm.