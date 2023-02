Wang und Blinken hatten sich am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz an einem nicht-öffentlich gemachten Ort zu einem Gespräch getroffen, wie es zuvor aus US-Kreisen hieß. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters hat gesehen, wie Blinken aufgebrochen war. In einem kurz nach dem Treffen veröffentlichten Interview des Senders NBC sagte Blinken dazu, Wang habe sich nicht für den Ballon-Überflug entschuldigt. Die USA hatten den Ballon abgeschossen. China weist die Vorwurf zurück, dieser habe der Spionage gedient.