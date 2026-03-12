Zuvor liess Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Muskeln spielen. Ihm zufolge ist der Iran nach fast zwei Wochen gemeinsamer US-israelischer Angriffe «nicht mehr derselbe». Die Revolutionsgarden und Basidsch-Kräfte hätten schwere Schläge erlitten, sagt Netanjahu bei seiner ersten Pressekonferenz seit Kriegsbeginn. Er spreche fast täglich mit US-Präsident Donald Trump. Man wolle den Iran daran hindern, Atom- und Raketenprojekte unter die Erde zu verlegen. Israel könne Bedingungen für einen Regimewechsel schaffen, aber das iranische Volk müsse auf die Strasse gehen.